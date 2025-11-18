ЦБ представит доклад о защите прав владельцев облигаций до конца года

Одним из ключевых нововведений станет стимулирование додефолтных реструктуризаций

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банк России до конца года опубликует обновленную концепцию регулирования института представителей владельцев облигаций. Изменения будут направлены на повышение эффективности защиты прав инвесторов. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашева, выступая на форуме "Рынок ценных бумаг".

"В 2020 году Банк России публиковал доклад, [в котором отмечалось] что необходимо поменять [в работе с] представителями владельцев облигаций. Сейчас прошло некоторое время. После 2022 года мы увидели многие изменения по разным направлениям, и сейчас понимаем, что та концепция, которая была изначально, требует некоторой доработки. Это, собственно, что мы сейчас и проделали пока внутри Банка России, и планируем опубликовать такой обновленный конструкционный доклад до конца года с тем, чтобы финально договориться о тех параметрах, которые хотели бы все видеть", - сказала она.

Абашева отметила, что цель изменений - сделать так, чтобы эмитент сам видел ценность в наличии представителей владельцев облигаций в своих выпусках.

Одним из ключевых нововведений станет стимулирование додефолтных реструктуризаций. Регулятор предлагает ввести механизм понижение порога одобрения таких сделок при повторных собраниях владельцев облигаций.