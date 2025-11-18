FT: ExxonMobil планирует закрыть химический завод в Шотландии в 2026 году

Это приведет к потере 200 рабочих мест и увольнению 250 подрядчиков

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая американская энергетическая компания ExxonMobil планирует закрыть завод по производству этилена в шотландском городе Файф и уволить 200 работников в феврале 2026 года. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявление организации.

"Мы планируем закрыть наш завод по производству этилена в Файфе в феврале 2026 года после проведения всесторонних консультаций с сотрудниками", - приводит газета заявление ExxonMobil. Отмечается, что это приведет к потере 200 рабочих мест, а также к увольнению еще 250 подрядчиков, работающих на другие организации.

По оценкам руководства компании, текущая экономическая и политическая ситуация в Великобритании, а также рыночные условия и высокие затраты на поставки делают это предприятие неконкурентоспособным.

ExxonMobil обратилась к британскому правительству с просьбой выяснить, сможет ли она получить поддержку для сохранения завода в Файфе. По информации источника, переговоры были конструктивными, но безуспешными.

Как пишет FT, закрытие завода подчеркивает проблемы нефтехимической промышленности Британии, которая сталкивается с конкурентами из Китая и других стран, обеспечивающих дешевый импорт.