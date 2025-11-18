Федорищев: модернизация газовых сетей Самарской области недофинансирована

Средства, которые не были вложены в развитие сетей, составили порядка 2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Работы по модернизации газовых сетей в Самарской области недофинансированы на 2 млрд рублей. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства губернатор Вячеслав Федорищев со ссылкой на данные анализа эффективности эксплуатации газовый сетей частным оператором в регионе.

"Необходимо завершить работу по анализу того, как сейчас эксплуатируются сети в трех районах Самарской области, переданные частному оператору, и [решить] их дальнейшую судьбу. <…> Получили аналитический отчет, увидели в нем, что средства, которые не были вложены в модернизацию сетей <…>, составили порядка 2 млрд рублей. Увидели в этом неэффективность хозяйствования такого рода компании", - заявил Федорищев.

В декабре 2024 года самарские власти инициировали процесс возврата в государственную собственность активов, ранее переданных во временное пользование частным структурам. Причиной называлось неисполнение предусматривающей бесплатное подведение газа к домовладениям программы социальной догазификации региональным оператором ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК). По поручению губернатора направлены заявление в правоохранительные органы о нарушениях в сфере обслуживания газового хозяйства, а также обращения в федеральный центр. В СВГК в свою очередь сообщали, что компания выполнила программу догазификации более чем на 90% в 2024 году.

В начале 2025 года на штабе по догазификации Самарской области было принято решение о том, что статус единого оператора в этом направлении будет передан ПАО "Газпром". Федорищев поручил в течение двух недель провести штаб по догазификации и завершить процесс передачи сетей.

13 ноября 2025 года Алексей Миллер и Вячеслав Федорищев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2026-2030 годы. В рамках предыдущих договоренностей "Газпром" завершает строительство в регионе двух газопроводов. По информации "Газпрома", в газифицированных населенных пунктах региона идет догазификация потребителей. Заключено более 23,5 тыс. договоров с жителями на бесплатное подведение газа к границам участков, 87% (20,6 тыс.) договоров выполнено.