Президент "Опоры России": многие предложения бизнеса к бюджету были учтены

Александр Калинин также сообщил, что по инициативе бизнес-сообщества будет, в частности, сохранен льготный режим для IT-компаний по НДС при реализации прав на собственные разработки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Многие предложения бизнес-объединений ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета были учтены Госдумой. Об этом сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Обсуждение налогового законопроекта во втором чтении проходило при участии деловых объединений, "Опоры России", РСПП, ТПП. Бизнес-объединения предложили ко второму чтению ряд предложений по смягчению норм налогового законопроекта и минимизации рисков, многие предложения были учтены", - написал он в Telegram-канале.

Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект из бюджетного пакета, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Комитет по бюджету и налогам рассмотрел 221 поправку к законопроекту. В частности, одобрена поправка о постепенном снижении порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.

Калинин также сообщил, что по предложению бизнес-сообщества будет введен мораторий на привлечение к ответственности МСП, впервые допустивших нарушения по НДС, будет сохранен льготный режим для IT-компаний по НДС при реализации прав на собственные разработки, для предпринимателей из сферы розничной стационарной торговли и автомобильных перевозок грузов сохранится возможность применения патентной системы налогообложения.

По его словам, нерешенными остаются вопросы включения социально-значимых секторов в перечень приоритетных отраслей МСП, в которых предприниматели смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов. Конкретные отрасли будут определены правительством после принятия законопроекта.

"Опора России" будет участвовать в обсуждении подзаконных и региональных нормативных актов. Будем также проводить мониторинг реализации налогового законопроекта, выявлять вопросы, требующие разъяснения. По итогам мониторинга будем готовить дополнительные предложения в рамках бюджетного процесса 2027 года", - добавил он.