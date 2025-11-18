Инвестпрограмма "Россетей" в Белгородской области превысила 9,5 млрд рублей

Региону нужны новые мощности для создаваемых предприятий и для обеспечения их стабильной работы, отметил губернатор области Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Инвестпрограмма "Россетей" в Белгородской области в 2025 году превысила 9,5 млрд рублей, говорится в сообщении группы "Россети" по итогам встречи главы компании Андрея Рюмина с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Ключевыми темами разговора стали реализация производственных и инвестиционных планов, электроснабжение приграничных районов.

"Было отмечено, что несмотря на сложную ситуацию и внешние воздействия, "Россети" провели подготовку к отопительному сезону в соответствии с утвержденными графиками. Сформирован усиленный аварийный запас материалов и оборудования. На финансирование ремонтной программы было направлено более 1,4 млрд рублей, что на 8% превышает уровень 2024 года", - говорится в сообщении.

Глава "Россетей" подчеркнул, что ситуация в регионе остается непростой, однако энергетики делают все возможное для надежного электроснабжения потребителей во время отопительного сезона, когда нагрузка на сеть дополнительно увеличивается. "Кроме того, продолжаем развивать сетевую инфраструктуру для того, чтобы регион мог успешно решать социальные задачи и увеличивать экономику. В 2025 году объем инвестиций группы "Россети" в Белгородской области превысил 9,5 млрд рублей", - добавил Рюмин.

Губернатор Белгородской области отметил, что каждый житель области очень благодарен энергетикам, которые оперативно устраняют повреждения после обстрелов, восстанавливают работу энергосистемы региона, прикладывая для этого по-настоящему героические усилия, рискуя жизнью. "Регион, несмотря на все испытания, продолжает идти вперед, развиваться. И нам нужны новые мощности для создаваемых предприятий и для обеспечения их стабильной работы", - отметил Гладков.

О проектах в регионе

Рюмин отметил, что несколько крупных задач в регионе уже решено. Так, "Россети" подключили к сетям новый элеватор на 100 тыс. тонн зерна, который строится в Губкинском районе. Рядом возводится семенной завод, который будет развивать собственную селекцию и сокращать зависимость от импорта.

"Сейчас идет работа по проектам, которые позволят усилить энергетические связи Белгородской области с соседними регионами, обеспечить мощностью новые жилые комплексы и промышленные площадки. Кроме того, проводится автоматизация сети 10 кВ в Старооскольском и Корочанском городских округах, что позволит энергетикам быстрее реагировать на нарушения в работе оборудования", - добавили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.