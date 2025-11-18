В работе Х и ChatGPT произошли сбои

Это произошло из-за сбоя в работе компании Cloudflare

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россияне сталкиваются с проблемами в работе ряда иностранных сервисов из-за сбоя в работе американской компании Cloudflare. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

Согласно данным портала, к 17:15 мск 362 пользователя оставили жалобу на работу X в течение последнего часа, всего за сутки на сбои в работе приложения поступило 757 жалоб. Кроме того, 384 пользователя из РФ пожаловались на проблемы в работе ChatGPT, за сутки - 592 пользователя.

Около 350 россиян пожаловались на работу компьютерной игры Valorant, 424 пользователя - на сбой в работе игры League of Legends.

Сбой в работе американской компании Cloudflare произошел во вторник. Ее сервисы предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS. По данным Downdetector, в Великобритании было зафиксировано более 8,4 тыс. жалоб на работу сервиса, в США - 5,4 тыс., а в России - 1,1 тыс.

"Cloudflare известно о проблеме, которая затронула многих клиентов, мы ее решаем", - написала компания на своем сайте.