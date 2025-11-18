В Калужской области появится подразделение по роботизации для бизнеса

Губернатор Владислав Шапша отметил, что к федеральному проекту "Производительность труда" присоединились 114 предприятий региона

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 18 ноября. /ТАСС/. Специальное подразделение по роботизации процессов производства создают на базе Агентства развития бизнеса (АРБ) в Калужской области. Об этом по итогам первой конференции "Роботизация как драйвер развития" сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На базе Агентства развития бизнеса создаем специализированное подразделение по роботизации. <...> На первом этапе компаниям будет предложен бесплатный аудит производственных процессов. Специалисты АРБ помогут найти участки, где роботизация даст максимальный результат. Проконсультируют, как использовать меры господдержки", - написал он.

Как отметил Шапша, Калужская область входит в топ-5 регионов России по количеству промышленных роботов на производстве. По его словам, к федеральному проекту "Производительность труда" уже присоединились 114 предприятий Калужской области.

Конференция "Роботизация как драйвер развития" впервые проходит в федеральном технопарке профобразования в Калуге. Она собрала более 100 участников из Калужской, Московской, Тульской, Орловской областей и других регионов.