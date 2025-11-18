"Билайн" поможет "ЛизаАлерт" в поиске с воздуха

Планируется собрать 150 млн рублей на закупку порядка 100 комплектов оборудования стоимостью от 800 тыс. до 4,5 млн рублей каждый

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский телекоммуникационный оператор "Билайн" совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" запускает краудфандинговую кампанию по сбору средств на закупку оборудования для воздушного поиска пропавших людей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ЛизаАлерт" работает более 15 лет и охватывает 64 региона России, помогая находить и спасать людей в труднодоступных местах. По словам представителей отряда, использование современных беспилотных летательных аппаратов с камерами и тепловизорами позволит существенно увеличить скорость и эффективность поисковых операций.

"Порой даже небольшой вклад может решить человеческую судьбу. Мы призываем всех инвестировать в наше общее будущее, где технологии работают на самую важную задачу - спасение жизней. Сегодня через этот проект поддержать волонтеров может каждый, не только клиент "Билайна": вместе мы можем поднять поиски "ЛизаАлерт" на новую высоту и вернуть еще больше людей с "найден жив", - отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.

Инициатива "Билайна" направлена на оснащение всех региональных подразделений "ЛизаАлерт" поисковыми дронами. Планируется собрать 150 млн рублей на закупку порядка 100 комплектов оборудования стоимостью от 800 тыс. до 4,5 млн рублей каждый. Участвовать в сборе может любой желающий - как разовыми пожертвованиями от 5 рублей, так и регулярной поддержкой от 1 рубля в день.

Ранее руководитель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев рассказывал ТАСС, что "ЛизаАлерт" прорабатывает с операторами сотовой связи возможность оперативной передачи данных о местонахождении мобильного телефона человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию.