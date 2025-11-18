Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня вырос до 11,38 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 2,09%, до 2 563,07 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,18% - до 996,14 пункта. Курс юаня вырос незначительно, до 11,38 рубля.

"Российский рынок начал день в миноре, но днем покупатели резко активизировались и вывели индекс Мосбиржи в хороший плюс. Рост затормозился по мере приближения к сопротивлению у 2 580 пунктов. Новостное затишье прервали сообщения о том, что российско-украинские переговоры могут возобновиться в Стамбуле. В Турцию направляется спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции МКБ (+5,6%), возможно, в ожидании нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Также, по данным аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, в плюсе сегодня завершили торги "префы" "Татнефти" (+4,38%), бумаги "СПБ Биржи" (+4,10%), "Совкомфлота" (+4,08%), "Татнефти" (+3,91%), "Мечела" (+3,78%), "Лукойла" (+3,5%).

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались бумаги "Россетей-Ленэнерго" (-1,8%), скорее всего, после выхода финансовых результатов по РСБУ за 9 месяцев текущего года.

Прогноз на 19 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 19 ноября - 2 500-2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-82 рубля, юаня - 11,3-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 79-81 рубль, 93-95 рублей и 11,1-11,5 рубля, соответственно.