Суд вернул Роснано акции крупного химического предприятия

Директор по особым поручениям компании Евгений Фролов назвал результат судебного дела частью планомерной, рутинной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Владимирской области вернул Роснано акции крупного химического предприятия "Акрилан", сообщил ТАСС директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

"Это судебное дело и его результат - часть планомерной, рутинной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании. Системная аналитическая работа и аудит, как и взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, сфокусированы на сохранении перспективных, критически важных проектов и технологий. По итогу этих усилий многочисленные инициативы Роснано уже доведены до судебных инстанций", - сказал он.

Он отметил, что Роснано "с первого дня антикризисной работы и по сей день открыто к мирному урегулированию споров любой сложности и в любой юрисдикции в досудебном порядке, невзирая на лица и статус".

"После восстановления активов в портфеле Роснано планируется их интеграция в критически значимые для страны индустриальные цепочки. Подобные решения - лишь начало отраслевого пути. Также мы приветствуем становление правоприменительной практики, которая не только восстанавливает историческую справедливость, но и укрепляет фундамент нового устойчивого научно-технологического ландшафта страны", - пояснил Фролов.