ФАС продолжает анализ практик маркетплейсов по скидкам на товары

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что если маркетплейс начинает продвигать продукт организации с помощью своего финансового ресурса, это говорит о нечестной конкуренции

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет анализ практик маркетплейсов по установлению скидок на товары продавцов. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время ФАС России анализирует практики крупнейших маркетплейсов по установлению скидок на товары продавцов в зависимости от способов оплаты, - сообщили в службе, отвечая на запрос. - В случае выявления нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования".

Ранее 18 ноября глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сказала, что цена товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления. Также глава ЦБ подчеркнула, что если маркетплейс начинает продвигать продукт организации с помощью своего финансового ресурса, это говорит о нечестной конкуренции.