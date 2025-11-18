В Турции заявили о бесперебойности поставок газа из России

Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг информацию о том, что закупки российского продукта прекратятся из-за соглашения по СПГ с США

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации турецкого лидера опроверг утверждения, что поставки газа из РФ в Турцию якобы прекратятся из-за контрактов с другими странами.

"Распространенные в некоторых СМИ утверждения о том, что закупки Турцией российского газа прекратятся, поскольку она подписала соглашение о поставках СПГ с США, и, следовательно, на горизонте нависает энергетический кризис, являются продуктом дезинформации. Поставки природного газа в Турцию из РФ продолжаются бесперебойно, как и планировалось, в рамках долгосрочных контрактов, действующих между соответствующими структурами", - говорится в заявлении центра.

Относительно газовых соглашений с другими странами в центре отметили, что "закупка трубопроводного газа и СПГ из других источников, таких как США, Азербайджан, Иран, Алжир, Оман и Катар, является предпочтением технического характера, направленным на диверсификацию поставок, их безопасность, на повышение конкуренции и развитие гибкости поставок".

Также указывается, что для Турции "риска перебоев с поставками газа или энергетического кризиса нет на данный момент и не предвидится предстоящей зимой", поскольку благодаря имеющимся трубопроводам, СПГ и инфраструктуре газохранилищ республика "является одной из самых надежных стран в регионе с точки зрения стабильности поставок".