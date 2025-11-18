ДОМ.РФ уточнил объем предложения в ходе IPO до 25 млрд рублей

Компания продолжает прием заявок на участие в первичном публичном размещении дополнительного выпуска обыкновенных акций

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ уточнил объем предложенных инвесторам акций в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) до 25 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"ПАО ДОМ.РФ продолжает прием заявок на участие в первичном публичном размещении (далее - IPO или размещение) дополнительного выпуска обыкновенных акций ДОМ.РФ (далее - акции) и уточняет объем предложения институциональным и розничным инвесторам в рамках размещения в размере 25 млрд руб." - говорится в сообщении.

По верхней границе текущего ценового диапазона получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов, также высокий интерес проявляют розничные инвесторы.

Предварительный сбор заявок будет окончен в 13:00 мск 19 ноября. Заявки на приобретение акций можно подать через ведущих российских брокеров.