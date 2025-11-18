Компания "Оптифлекс" может запустить экспорт продукции в Казахстан и Белоруссию

Липецкая область представила свой стенд на Международной выставке InterCHARM

ЛИПЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Полиграфическая компания "Оптифлекс" из Липецкой области достигла предварительных экспортных соглашений с партнерами из Казахстана и Белоруссии по итогам участия в Международной выставке парфюмерии и косметики InterCHARM. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Оптифлекс" достигла предварительных экспортных соглашений с партнерами из Казахстана и Беларуси в рамках международной выставки парфюмерии и косметики InterCHARM, где компания презентовала производство самоклеящейся этикетки для любых видов продукции, термочеков и термоэтикетки", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что за время работы выставки липецкий стенд посетили свыше 500 представителей российских и зарубежных компаний.

"Особое внимание уделялось решениям для маркировки "Честный знак". В результате липчане получили 76 прямых контактов с поставщиками и производителями. Участие в выставках позволяет предприятиям области расширять экспортные возможности, повышать качество своей продукции, а также совершенствовать потребительские качества, ориентируясь на запросы покупателя", - добавил Артамонов.

По его словам, индивидуальный демонстрационный стенд для участия липчан в экспозиции организовал региональный Центр поддержки экспорта, который является структурным подразделением центра "Мой бизнес".

Ранее при поддержке данного центра для компании "Оптифлекс" был разработан сайт на английском и казахском языках, что также способствовало успешному представлению продукции международной аудитории, пояснил губернатор.