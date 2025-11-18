Путепровод в Мичуринске получит федеральное финансирование в 2026 году

Он соединит центральную часть города с микрорайоном Кочетовка

ТАМБОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Строительство путепровода в наукограде Мичуринске Тамбовской области, который соединит центральную часть города с микрорайоном Кочетовка в районе Турмасовского железнодорожного переезда, начнется в 2026 году. Важный инфраструктурный объект включен в план федерального бюджета, сообщил губернатор Евгений Первышов.

"Сегодня на "Транспортной неделе" в Москве получил подтверждение включения Мичуринского путепровода в проект федерального бюджета. Сейчас могу с уверенностью сказать, что мы приступим к строительству моста уже в 2026 году ", - сообщил глава региона в своем канале Max.

Микрорайон Кочетовка - один из самых крупных и вместе с тем удаленных микрорайонов Мичуринска, в нем проживают почти 20 тысяч человек. Ожидается, что строительство путепровода обеспечит бесперебойную транспортную связь с центральной частью города, а также поможет избежать километровых автомобильных пробок через железнодорожный переезд и далее на федеральную трассу М-4.

Ранее в правительстве региона отмечали, что строительство путепровода должно быть завершено к 2027 году.