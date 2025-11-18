Путин: в Монголии до конца года может пройти МПК по экономическому партнерству

Президент РФ сообщил, что заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству планируется провести в Улан-Баторе

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству может пройти в Улан-Баторе до конца года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

"Рассчитываем провести до конца года в Улан-Баторе заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С нашей стороны господин Козлов возглавляет межправкомиссию, регулярно докладывает о совместной работе. И на уровне правительства все, что делается по этому направлению, активно поддерживается", - обратился российский лидер к премьеру.

Путин также выразил уверенность в том, что нынешний визит премьера Монголии - хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и определить задачи на ближайшую перспективу.