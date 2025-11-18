В Госдуме обсудят меры поддержки матерей-героинь

Депутаты также рассмотрят законопроект о лицензировании торговли табаком и никотинсодержащей продукцией

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроект о лицензировании торговли табаком и никотинсодержащей продукцией, а также проекты о расширении льгот для матерей-героинь.

Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". Он разработан во исполнение перечня поручений президента РФ с целью признания особых заслуг перед государством женщин, родивших или воспитавших 10 и более детей. Законопроектом предлагается расширить льготы матерей-героинь: их уравняют в социальных гарантиях с Героями Труда. К таким льготам будет относиться оказание медицинской помощи, зубопротезирование (в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи), коммунально-бытовое обслуживание, включая освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг. Согласно проекту, матери-героини сможет получить бесплатный земельный участок и первоочередное предоставление стройматериалов.

При этом женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату. Ее размер превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться. Согласно законопроекту, каждая вышедшая на пенсию мать-героиня будет получать дополнительную выплату в размере 36,5 тыс. рублей. Законопроектом также предлагается установить право матерей-героинь на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Также депутаты рассмотрят проект, который предусматривает возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, которым указом президента РФ присвоено звание "Мать-героиня", за период с 1 января 2025 года, а также перерасчета размеров пенсий многодетным родителям с учетом снятия ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до полутора лет.

"Рождение, воспитание десяти детей - это подвиг и весьма тяжелый труд. Важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Многодетные семьи - настоящее и будущее нашей страны, продолжим создавать все условия для их поддержки", - говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Торговля табаком

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Документ был инициирован правительством РФ. Документом предлагается установить, что лицензированию подлежат следующие виды деятельности: закупка, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции, а также никотинового сырья (оптовая торговля); розничная продажа и развозная торговля такой продукцией.

Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Он же займется аннулированием лицензий на розничную и развозную торговлю. Выдача лицензий на розничную и развозную торговлю будет отнесена к компетенции исполнительных органов субъектов РФ. Для получения лицензий и ведения лицензируемой деятельности установлены специальные лицензионные требования. Большинство из них уже закреплены в действующем законодательстве. Среди ключевых условий: уплата государственной пошлины (800 тыс. рублей - для оптовой торговли, 20 тыс. рублей - для розничной); наличие торговой точки площадью не менее 5 кв. м; отсутствие налоговой задолженности; регистрация в системе маркировки товаров. Введение лицензирования планируется поэтапно. С 1 марта по 1 сентября 2026 года - выдача лицензий компаниям, соответствующим требованиям (регистрация в системе мониторинга, уплата госпошлины, отсутствие налоговых долгов). С 1 сентября 2026 года - вступает в силу запрет на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. С 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года - действует переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие новым требованиям.