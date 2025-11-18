Чемезов: желающих подписать контракт на поставку Су-57Э много

Глава госкорпорации не стал уточнять количество подписанных договоренностей

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о множестве желающих среди зарубежных стран подписать контракт на поставку новейшего российского истребителя Су-57Э.

"Знаете, я не буду подтверждать, какое количество было подписано контрактов и договоренностей [на поставку Су-57Э], в данном случае мы просто подставим наших партнеров. Я могу сказать, что желающих действительно очень много", - сказал он иностранным журналистам в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.