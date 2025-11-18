Чемезов: Россия готова поставлять Индии любое необходимое вооружение

Москва и Нью-Дели остаются стратегическими партнерами, подчеркнул глава госкорпорации

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Россия и Индия остаются стратегическими партнерами, Москва готова поставлять Дели все необходимое стране вооружение для обеспечения безопасности. Об этом журналистам сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Что касается отношений России и Индии: мы всегда были и остаемся основными партнерами, стратегическими партнерами. Тем более сейчас мы продолжаем и будем продолжать работать с Индией, и все, что необходимо Индии, любое вооружение мы готовы поставить", - сказал он журналистам на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.