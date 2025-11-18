Чемезов: санкции осложнили жизнь Ростеху, но не ослабили его

Компания смогла стать сильнее и выставленная на Dubai Airshow техника это подтверждает, заявил глава госкорпорации

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Западные санкции, с которыми столкнулся Ростех, осложнили жизнь госкорпорации, но не смогли ее ослабить. Об этом сообщил журналистам гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Я не хочу сказать, что санкции не повлияли на нас. Конечно, они сделали более сложной нашу работу, мы вынуждены создавать все сами. Но, тем не менее, за период, что мы были под санкциями, более десяти лет, наша компания не ослабла, и мы смогли стать сильнее", - сказал Чемезов.

По его словам, выставленная на Dubai Airshow техника это подтверждает.