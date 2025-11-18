Эксперт Корнеев рассказал, сколько времени нужно на запуск летающего такси в РФ

Председатель союза "Цифровой мир" отметил, что для этого необходимо доработать нормативно-правовую базу

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Летающее такси можно запустить в России очень быстро, буквально за год, но для этого потребуется доработать нормативно-правовую базу. Такой оценкой поделился с ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

Ранее в Самарской области начали тестировать беспилотное аэротакси.

"Запустить летающее такси можно в любой момент, в Китае и в Эмиратах такое такси уже летает. Нужно только доработать нормативно-правовую базу. За год при желании можно справиться", - сказал Корнеев.

В качестве обратного примера он привел Францию, где запустить аэротакси хотели к Олимпиаде 2024 года, но "не смогли, европейская бюрократия не согласовала все разрешения для этого".

Одновременно Корнеев предостерег, что любое летающее такси будет гораздо дороже ездящего по земле. "И массовым оно точно не будет. У нас более 86% потребителей услуг такси ориентируются на его цену", - добавил эксперт. По его словам, на данном этапе аэротакси в принципе ничем не отличается от вертолета. "Может быть, это дешевле, если такси будет летать на короткие расстояния, особенно по стандартизованным маршрутам и без пилота. Но все равно останется в разы дороже автотакси", - заключил он.