Федорищев: обстановка на "Автовазе" устойчивая и стабильная

Губернатор Самарской области рассказал, что в 2026 году на конвейер будет поставлен "Азимут"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Ситуация на "Автовазе", несмотря на негативные тенденции на автомобильном рынке, является устойчивой и стабильной. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы с [президентом "Автоваза"] Максимом Соколовым сверяли, куда мы приходим по концу года. На предприятии стабильная ситуация, хотя негативные тенденции на автомобильном рынке есть", - отметил он.

Федорищев добавил, что в связи со стагнацией автомобильного рынка было принято решение на некоторых направлениях перейти на четырехдневную рабочую неделю. "Здесь огромное спасибо правительству России, которое поддержало предприятие", - сказал он.

Вместе с тем продолжается выпуск новых моделей автомобилей. "Производственная программа не ограничивается выпуском "Искры", "Ауры", в следующем году будет на конвейер поставлен "Азимут" - очень перспективная модель. Поэтому я хотел бы сказать, что обстановка на предприятии устойчивая, стабильная. Но для того, чтобы она была более устойчивой, мы приняли решение на три года обнулить налог на прибыль предприятия с целью поддержания его экономического состояния", - сообщил Федорищев.

Полный текст интервью будет опубликован 21 ноября.