Доходы Чукотки в 2025 году выросли на 5 млрд рублей

Деньги будут направлены на социальные нужды

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты на Чукотке внесли изменения в бюджет региона на 2025 год, доходы округа выросли на 5 млрд рублей. Большинство из этих средств будет направлено на социальную поддержку, сообщили ТАСС в окружной Думе.

"Доходы округа увеличились более чем на 5 млрд рублей, это связано с федеральной поддержкой и налоговыми поступлениями. Средства будут направлены на социальные нужды, в том числе выплаты участникам СВО, обеспечение жителей социально-значимыми товарами и др." - рассказали в Думе Чукотского АО.

Уточняется, что с учетом изменений доходы окружного бюджета в 2025 году составят более 67 млрд рублей. Расходы - около 69,5 млрд рублей. Дефицит - более 2 млрд рублей.