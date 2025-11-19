Эксперты назвали самые популярные марки машин для автотуризма в России

В их число вошли Lada, Toyota, BMW, Mercedes и УАЗ, говорится в исследовании Brand Analytics

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Автомобили марок Lada, Toyota, BMW, Mercedes и УАЗ являются наиболее популярными среди автотуристов в России, говорится в исследовании Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Исследование было проведено с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В его основу лег анализ публичных обсуждений русскоязычных пользователей социальных медиа. Всего было проанализировано 40 млрд сообщений за период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. Сообщений по теме автопутешествий за этот период оказалось 312 тыс. от 12,6 тыс. авторов, а общая вовлеченность составила 15 млн пользовательских реакций.

Для пользователей, упоминающих бренды своих машин, автопутешествие - это практический опыт, часто связанный с эксплуатацией конкретного автомобиля", - отмечается в исследовании. Топ-10 марок для автопутешествий, упоминающихся пользователями, возглавили Lada, Toyota, BMW, Mercedes, УАЗ.

В число наиболее популярных трасс в России вошли М-4 "Дон", М-10 "Россия", М-12 "Восток", М-2 "Крым", М-11 "Нева", М-5 "Урал" и М-7 "Волга".

По данным исследования, осенью 2025 года среди туристов были популярны три направления - Крым ( "Крымские Мальдивы" на косе Беляус и села Оленевка), Сибирь (автомобильные маршруты к озеру Байкал) и Тыва (набирает популярность маршрут "Три озера").