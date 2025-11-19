В Госдуме оценили идею выявления земельных нарушений с дронов

Аэросъемка позволит контролирующим органам нивелировать недостаток инспекторов, но она не должна быть единственным доказательством возможных противоправных действий, заявила зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Съемка с воздуха не должна быть единственным доказательством возможных нарушений земельного законодательства. Об этом ТАСС заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Росреестр предложил использовать для поиска нарушителей земельного законодательства и оформления штрафов данные, полученные при помощи беспилотников, самолетов и космической съемки.

"Использование дронов, авиации и космической съемки может действительно повысить охват и выявить грубые нарушения - например, самовольное занятие земли или использование участка не по целевому назначению. Однако ключевой вопрос здесь - объективность и достоверность. Снимок с высоты - это лишь косвенное доказательство. Он не всегда позволяет точно определить характер нарушения, учесть нюансы, например, временные строения, сельхозработы в процессе, особенности рельефа или растительности", - сказала депутат.

По ее словам, использование аэросъемки позволит контролирующим органам нивелировать недостаток инспекторов, которые в условиях огромной территории страны не могут лично обойти все участки.

"Крайне важно, чтобы при малейших сомнениях инспектор все же выезжал на место. Технологии должны служить инструментом для выявления потенциальных нарушений, но не заменой живого, взвешенного контроля. Главное - не наказать невиновного", - подчеркнула парламентарий.