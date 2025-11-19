Бюджет Кузбасса может потерять 40 млрд рублей в 2026 году

Это связано с кризисом в угольной отрасли

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Доходы казны Кемеровской области в 2026 году снизятся почти на 40 млрд руб. относительно предполагаемых в базовом варианте бюджета на плановый период 2025-2027 годов из-за кризиса в угольной отрасли. Это следует из пояснительной записки к проекту регионального бюджета на предстоящий трехлетний период.

Ранее заместитель губернатора Кемеровской области Леонид Старосвет сообщал, что бюджет Кузбасса до конца 2025 года недополучит порядка 37 млрд руб. из-за снижения добычи угля.

"На фоне продолжающегося ухудшения финансовых результатов работы бюджетообразующих предприятий области прогнозируется снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2026 году на 39,93 млрд рублей (минус 19,1% к базовому варианту 2026 года) и сокращение расходной части областного бюджета на 33,5 млрд рублей (минус 13,5% к базовому варианту 2026 года)", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте парламента Кузбасса.

В качестве базового варианта указываются ранее принятые поправки к бюджету на период 2025-2027 годов, где собственные доходы региона в 2026 году ожидались на уровне 209,58 млрд рублей. В опубликованном проекте бюджета на 2026 год этот показатель составит 169,64 млрд рублей. Наибольшие потери ожидаются при поступлении налога на прибыль организаций, где рассчитано падение почти вдвое до 28,6 млрд рублей. Также поступления налога на добычу полезных ископаемых снизятся в полтора раза до 5,6 млрд рублей.

Снижение добычи угля и золота

Согласно тексту пояснительной записки, объемы добычи угля в Кемеровской области в 2026-2028 годах будут падать ежегодно на 2-3%. Добыча угля в Кузбассе фактически снижается с 2022 года, однако с 2023 года при составлении бюджета региона власти каждый раз прогнозировали рост добычи на 1-2%.

"Прогноз объема добычи угля на 2026 год составит 189,5 млн тонн, или 97,9% к оценке 2025 года, на 2027 год - 185,2 млн тонн, или 97,8% к прогнозу на 2026 год, на 2028 год - 180,2 млн тонн, или 97,3% к прогнозу на 2027 год", - говорится в тексте пояснительной записки.

Кроме этого, в бюджете на 2026 год прогнозируется снижение добычи золота на 40% до 572,7 кг. Добыча серебра в 2026 году сохранится на уровне 2025 года и составит 4,3 тонны, но к 2028 году сократится до 3,3 тонн. Добыча железной и нефелиновой руд ожидается примерно на уровне 2025 года.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.