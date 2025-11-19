"Беспилотные системы": Supercam прозвали "глазами и ушами людей Путина"

При этом российские бойцы часто именуют БПЛА-разведчик "суперптичка"

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Иностранные СМИ называют беспилотник-разведчик Supercam S350 "глазами и ушами людей" президента России Владимира Путина, а украинские журналисты дали БПЛА прозвище "летающий русский шпион". Об этом ТАСС рассказала на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская.

"В иностранных СМИ встречались и такие описания Supercam S350, как "глаза и ушли людей Путина" и "ночной кошмар для Украины". Иностранные эксперты подчеркивают, что Supercam играет важную роль в наблюдении, разведке и наведении на позиции противника. Они также отметили, что российские разведчики и артиллеристы, использующие S350, высоко оценивают эффективность БПЛА Supercam. А украинские журналисты прозвали его "летающим русским шпионом", - отметила она.

При этом российские бойцы часто именуют БПЛА-разведчик "суперптичка" и "глаза и уши", добавила Згировская. Она отметила, что операторы беспилотников с СВО считают, что Supercam хорош во всем: все видно, как на ладони; "иголку в стоге сена можно найти"; "обладает наилучшими характеристиками в своем классе"; "не подвел еще ни разу" - привела она в пример комментарии военнослужащих. "Очень приятно нам как производителю, когда бойцы говорят, что "работать на нем - одно удовольствие", - отметила официальный представитель компании.

Особенно бойцы подчеркивают, что Supercam S350 - максимально удобный в управлении беспилотник, маневренный, быстрый, а один из главных плюсов - его невозможно перехватить или увести; он надежен, может работать круглосуточно, устойчив к сильному ветру, сохраняет заданный курс и высоту при сильных порывах и обеспечивает надежную связь с наземным оператором; его модульная архитектура позволяет быстро менять состав бортового оборудования; артиллерия благодаря расчетам Supercam работает точнее.

"Сегодня Supercam S350 нового поколения - это не просто дрон для мониторинга, а многофункциональная машина, которая может вести видеоразведку; фоторазведку - передает и наносит на карты изображение местности с автоматическим распознаванием цели; он ведет разведку радиоэлектронной обстановки и выступает ретранслятором", - подчеркнула Згировская.