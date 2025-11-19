Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,03%

К 07:12 мск показатель ускорил рост и находился на отметке 2 572,37 пункта

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,03% и находился на уровне 2 563,92 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:12 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 572,37 пункта (+0,36%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.