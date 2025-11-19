Эксперт Яо: подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей экономический удар

Китайские масштабы производства, инфраструктурный потенциал превосходят японские, подчеркнул научный сотрудник

ШАНХАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Ухудшение японским правительством отношений с Китаем может нанести ощутимый ущерб экономике островного государства. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайского института международных исследований Яо Цзиньсян, комментируя обострение отношений между Пекином и Токио.

"Если позволить политическому авантюризму подорвать экономическое и торговое сотрудничество, последствия будут гораздо серьезнее, чем предполагалось", - приводит его слова издание Guancha. Яо Цзиньсян указал, что китайские масштабы производства, полнота производственной цепочки, инфраструктурный потенциал и размер внутреннего рынка превосходят японские.

По словам эксперта, ключевые аспекты японской экономики в значительной степени зависят от рынка КНР. Япония экспортирует в Китай в большом количестве продукцию автомобилестроения, машиностроения и высокоточное оборудование.

"Если Пекин примет ответные торговые меры или технологические ограничения, японские экспортные компании немедленно почувствуют давление, что напрямую скажется на внутреннем производстве и занятости", - отметил Яо Цзиньсян.

Он указал, что премьер-министр Санаэ Такаити имеет широкую поддержку населения, но когда японские компании по-настоящему почувствуют последствия сокращения заказов, роста затрат на цепочку поставок или рыночных ограничений, отношение общественности к ней может постепенно измениться.

"Это не угроза, а напоминание, китайско-японские отношения вступили в эпоху тесно переплетенных интересов и структурных изменений в реальной мощи, любая ошибка может привести к огромным издержкам", - подчеркнул эксперт.

Обострение китайско-японских отношений

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.