Трансляция
Путин участвует в церемонии установки реактора на АЭС "Эд-Дабаа". Видеотрансляция
Редакция сайта ТАСС
10:15
Президент России Владимир Путин участвует по видеосвязи в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эд-Дабаа".
В мероприятии также принимают участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Лихачев отметил, что АЭС "Эд-Дабаа" строится в соответствии с графиком. По его словам, 25 тыс. человек заняты в строительстве АЭС, 17 тыс. из них - граждане Египта.
Абдель Фаттах ас-Сиси назвал Путина дорогим другом и поблагодарил РФ за участие в строительстве АЭС.
Строительство станции ведет госкорпорация "Росатом" в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в 2015 году.