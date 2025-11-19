Трансляция

Путин участвует в церемонии установки реактора на АЭС "Эд-Дабаа". Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин участвует по видеосвязи в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эд-Дабаа".

В мероприятии также принимают участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Лихачев отметил, что АЭС "Эд-Дабаа" строится в соответствии с графиком. По его словам, 25 тыс. человек заняты в строительстве АЭС, 17 тыс. из них - граждане Египта.

Абдель Фаттах ас-Сиси назвал Путина дорогим другом и поблагодарил РФ за участие в строительстве АЭС.

Строительство станции ведет госкорпорация "Росатом" в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в 2015 году.