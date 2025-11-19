ЕС хочет создать орган для координации закупок полезных ископаемых

Европа опаздывает с созданием подобных инструментов по сравнению с США, указал еврокомиссар Стефан Сежурне

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Евросоюз планирует создать центральный орган, нацеленный на координацию закупок и накопления критически важных полезных ископаемых. Об этом сообщил еврокомиссар Стефан Сежурне в интервью газете Financial Times.

По его словам, Европа опаздывает с созданием подобных инструментов по сравнению с США, которые инвестировали в добывающие компании на своей территории, а также заключили соглашения о поставках с другими государствами. Сежурне отметил, что американцы "покупают запасы критических материалов раньше" Европы по всему миру.

Как пишет издание, такой план, который еще может быть изменен, должен быть сначала утвержден 27 еврокомиссарами. Инициатива также предусматривает заключение ЕС партнерских соглашений с различными странами, включая Бразилию и ЮАР, для обеспечения поставок, указывает FT.