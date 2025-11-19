Чистая прибыль ГК "Базис" по МСФО за девять месяцев выросла на 35%

Она составила 1 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль разработчика ПО ГК "Базис" по итогам января - сентября 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 35% и достигла 1 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Отмечается, что на показатель положительно повлиял рост финансовых доходов при одновременном сокращении финансовых расходов на фоне отсутствия у компании долговой нагрузки.

Выручка "Базиса" за отчетный период достигла 3,5 млрд рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Показатель OIBDA за девять месяцев 2025 года вырос на 42% в годовом сравнении, до 1,9 млрд рублей (1,3 млрд рублей в 2024 году).

Как отметил генеральный директор компании Давид Мартиросов, слова которого приводятся в отчетности, ожидается, что по итогам 2025 года компания продолжит демонстрировать темпы роста бизнеса, опережающие целевой рынок, а рост выручки составит 30-40% в годовом сопоставлении.

ГК "Базис" - российский разработчик ПО для управления IT инфраструктурой. Основным владельцем компании является дочерняя компания "Ростелекома" РТК ЦОД. Также миноритарные доли есть у нескольких российских технологических холдингов.