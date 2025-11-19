Ростех и компании из Венесуэлы договорились о проектах в сфере транспорта

Кроме того, венесуэльская сторона выразила заинтересованность в подключении к российской Системе передачи финансовых сообщений

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" в рамках прошедшего бизнес-форума "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" проработала с компаниями Боливарианской Республики совместные проекты в области металлургии, авиаперевозок, автомобилестроения, поставок противопожарного оборудования, информационных технологий и финансовых сервисов. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"В ходе форума "Россия - Венесуэла", прошедшего в конце октября, с партнерами в Каракасе достигнуты договоренности в части возможностей организации сборочного производства автомобилей на территории республики, модернизации местного металлургического комбината, развития платежных сервисов и по ряду других вопросов. Кроме того, в ближайшее время будет организована поставка второй по счету партии российского противопожарного оборудования", - приводятся в сообщении слова директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктора Кладова.

Кроме того, в рамках форума "Еврофинанс Моснарбанк" (входит в "РТ-Финанс" Ростеха) и Российский экспортный центр провели переговоры с ведущими венесуэльскими банками.

"Венесуэльская сторона выразила заинтересованность в подключении к российской Системе передачи финансовых сообщений. Партнеры также интересуются альтернативной формой расчетов, включая цифровые валюты, и интеграцией своих платежных консорциумов с российскими платежными системами", - отмечается в сообщении.

Как отметил председатель правления "Ерофинанс Моснарбанк" Сергей Ярош, финансовые организации Венесуэлы и России договорились о развитии корреспондентских отношений, внедрении альтернативных расчетных механизмов и поддержке несырьевого экспорта.

Помимо этого, стороны согласовали завершающий этап внедрения создаваемой при участии Ростеха отечественной системы бронирования "Леонардо" в авиакомпанию Conviasa.