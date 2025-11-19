В Нижегородской области прогнозируют незначительный рост экономики

Лучше всего будут себя чувствовать отрасли, связанные с торговлей и сферой услуг

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области прогнозируют незначительный рост экономики региона в ситуации, если ключевая ставка будет оставаться на прежнем уровне. Об этом ТАСС на форуме "Цифровые решения" сообщил замгубернатора региона Егор Поляков.

"По итогам года мы ожидаем, что рост будет всего 0,4%. Следующий год планировать и прогнозировать тяжело, потому что все будет зависеть от уровня процентных ставок. Если уровень процентных ставок будет как сейчас, то экономического роста не будет", - сказал Поляков.

По его словам, лучше всего будут себя чувствовать отрасли, связанные с торговлей и сферой услуг, потому что реальные доходы населения сейчас быстро растут. "В этом году плюс 7% в реальном выражении, в следующем году будет плюс 2,6% в реальном выражении", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по прогнозу властей, ожидается рост в научной отрасли и сфере информационных технологий.

Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области в 2024 году составил 3,3%, с 2021 года показатель вырос на 24,8%.