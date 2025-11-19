Доля женщин-предпринимателей в IT и химпроизводстве в России достигла 50%

Около 6,5 млн женщин зарегистрированы в качестве самозанятых граждан

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Доля женщин-предпринимателей в сфере информационных технологий и химического производства в России достигла 50%, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Пять лет назад в сфере IT этот показатель был на уровне 38%, а в производстве химических веществ - 33%. Также за этот период выросло число женщин-предпринимателей, занимающихся производством пищевых продуктов (с 46% до 53%), а также складской и транспортной деятельностью (с 25% до 33%).

Всего на сегодняшний день в России почти 1,9 млн женщин осуществляют предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (это 41% всех ИП в России). Еще около 6,5 млн женщин зарегистрированы в качестве самозанятых граждан (44% всех самозанятых).

"В предпринимательстве уже давно стерлись гендерные границы, женщины успешно реализуют свои бизнес-идеи в самых разных отраслях. Они производят изделия для металлургии и ТЭК, ремонтируют компьютеры и пишут ПО, открывают ветеринарные клиники и управляют автопарком такси для детей", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. С начала 2025 года они открыли более 300 тыс. новых ИП. Это 43% от общего числа вновь созданных ИП в стране. Учитывая, что в последние пять лет общее число женщин-предпринимателей в России остается стабильным на уровне 40%, в перспективе можно ожидать увеличение доли женщин-ИП, добавил он.

"Причем мы видим, что в последние годы женщины активно открывают бизнес в нишах, которые освободились после ухода иностранных производителей. Например, они запускают свои бренды одежды, производят косметику и успешно ведут бизнес в сфере ИТ. Причем женщины чаще обращаются и получают государственную поддержку. 48% действующих женщин-ИП пользовались различными инструментами развития бизнеса. У мужчин эта доля составляет 40%", - отметил Исаевич.

Самая высокая доля женщин-предпринимателей сейчас наблюдается в сфере социальных услуг (84%), производства одежды (72%), туристических агентств (71%), образования (70%), права и бухгалтерского учета (67%), ветеринарии (60%), страхования (60%) и HR (58%).