В СТЦ заявили, что возвращения иностранных брендов в 2026 году ожидать не стоит

По словам вице-президента Союза торговых центров Наталии Кермедчиевой, наиболее реалистичным сроком можно назвать 2029 год

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Возвращения в Россию ушедших международных брендов в 2026 году ждать не стоит. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.

"Власти РФ дали понять, что возвращение возможно только на общих условиях, без преференций и главное - без ущерба для отечественных производителей, которые заняли освободившиеся ниши. Нам точно не стоит в 2026 году ожидать возвращения", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, наиболее реалистичный срок - 2029 год. "И с очень большой долей вероятности, что это будет не напрямую, а через партнеров", - добавила она.

Выставка и конференция Mallpic Sochi с деловой и образовательной программой для участников рынка жилой, коммерческой, индустриальной и инвестиционной недвижимости проходит в Сочи с 19 по 21 ноября. Организатор - Союз торговых центров.