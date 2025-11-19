"Транснефть" к 2030 году переведет 12 млн тонн нефтепродуктов в трубопроводы

Это нужно для ускорения доставки на морские терминалы, говорится в презентации Новороссийского морского торгового порта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Транснефть" к 2030 году переведет 12 млн тонн нефтепродуктов с ж/д транспорта в трубопроводы для ускорения доставки на морские терминалы. Об этом говорится в презентации Новороссийского морского торгового порта (НМТП, контролирующим акционером с 62% является "Транснефть") в рамках форума "Транспорт России".

В настоящее время достигнуты договоренности по строительству продуктопроводов от НПЗ Краснодарского края до порта Новороссийска в два этапа: первый - до 1 января 2027 года на 3,7 млн тонн дизеля, второй - до 1 января 2030 года на 3 млн тонн бензина. Кроме того, до 2030 года будет построен продуктопровод Самара - Волгоград на 5,3 млн тонн дизельного топлива. Суммарно эти проекты позволят перевести 12 млн тонн грузопотока с ж/д транспорта на трубопроводы.

"Транснефть" ведет непрерывную работу по строительству магистральных продуктопроводов, что способствует снижению нагрузки на железную дорогу и ускорению доставки нефтепродуктов на морские терминалы", - отмечается в материалах.