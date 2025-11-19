Выручка "Россетей" по итогам года превысит 1,8 трлн рублей

Показатель по итогам девяти месяцев составил 1,3 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Выручка "Россетей" по итогам года превысит 1,8 трлн рублей, сообщил глава группы "Россети" Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Выручка по итогам девяти месяцев у нас составила 1,3 трлн рублей. По итогам года мы планируем выйти на показатель свыше 1,8 трлн рублей", - сказал он.

Рюмин добавил, что отпуск электроэнергии из сети в 2024 году был рекордным и составил 920 млрд кВт·ч, а по итогам этого года группа "Россети" рассчитывает выйти на уровень 2024 года, но все будет зависеть от природных показателей.