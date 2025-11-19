Yicai: КНР станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей третий год подряд

За первые три квартала экспорт автомобилей из Китая достиг 4,95 млн единиц

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Китай с большой вероятностью сохранит статус крупнейшего в мире экспортера автомобилей третий год подряд. Как сообщило издание Yicai, этому способствуют активные поставки за рубеж китайских электрокаров.

Япония стала крупнейшим мировым экспортером машин в 1980 году и сохраняла лидерство на протяжении более 40 лет. В 2023 году ее обогнал Китай. Как ожидается, он сохранит лидерство и в 2025 году. За первые три квартала экспорт автомобилей из КНР достиг 4,95 млн единиц, а из Японии - 3,06 млн.

По словам заместителя генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа, электромобили стали ключевым фактором роста экспорта: среднемесячный объем экспорта этих транспортных средств в прошлом году составил около 100 тыс. единиц, а в этом году удвоился до примерно 200 тыс. единиц в месяц.

Продажи китайских автомобилей на европейском рынке демонстрируют сильную динамику. За первые восемь месяцев в Европе было зарегистрировано 430 тыс. новых китайских авто, что на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи китайского гиганта BYD в Европе превзошли продажи японского автопроизводителя Suzuki, а продажи Chery Auto - Mitsubishi.

Ряд китайских автокомпаний рассматривают Европу как важный экспортный рынок. BYD и Chery Auto уже построили там заводы, а GAC Group, Geely Auto и Xpeng Motors открыли научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры.