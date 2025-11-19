В Якутии ФАС признала дистрибьютора сети "Светофор" нарушившим закон о торговле

Рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ФАС признала дистрибьютора торговой сети "Светофор" в Якутии нарушившим закон о торговле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Нарушение выявлено в договоре поставки товаров между логистическим центром "Якутия ритейл" и производителем бакалеи, приправ и пряностей "Релиш", - уточнили в службе.

Документ содержал условия, согласно которым не был установлен предельный срок оплаты продовольствия, а нереализованный товар подлежал возврату поставщику. По закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней.

"Таким образом, ООО "Якутия ритейл" производило оплату отдельной продукции с нарушением установленных торговым законодательством сроков. Это вынуждало поставщика привлекать дополнительные средства, что могло сказаться на отпускных ценах на товары, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия", - отметили в ФАС.

Якутское УФАС России возбудило дело в отношении логистического центра "Светофора" и признало его нарушившим закон о торговле. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности.

Поскольку ООО "Якутия ритейл" привело договор с ООО "Релиш" в соответствие с торговым законодательством еще до вынесения территориальным органом службы решения, Якутское УФАС не стало выдавать организации предписание.