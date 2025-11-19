Биометрическое видеонаблюдение могут внедрить во всех вагонах ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Пилотный запуск посадки в поезд по биометрии состоится в 2026 году на ограниченных маршрутах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Камеры биометрического контроля планируется установить в каждом вагоне поезда первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Это следует из презентации заммэра столицы Максима Ликсутова, показанной на панельной дискуссии в рамках Международного форума "Транспорт России".

"В создаваемом высокоскоростном поезде будут применены лучшие инновации, используемые в мире: стабильный интернет на всем пути следования, вендинговые аппараты для выдачи питания, посадка в поезд по биометрии, информационно-развлекательная система, камеры биометрического контроля в каждом вагоне", - отмечается в презентации.

Пилотный запуск посадки в поезд по биометрии состоится в 2026 году на ограниченных маршрутах, тестирование такого метода посадки уже идет, сообщили ранее ТАСС в Минтрансе. Сейчас этот метод проходит обкатку.

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 676 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.