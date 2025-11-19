В Румынии не могут найти покупателя НПЗ "Лукойла"

Компании планируют приобрести сеть АЗС отдельно, пишет портал hotnews.ro

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 19 ноября. /ТАСС/. Нефтяные компании планируют приобрести отдельно сеть АЗС "Лукойла" в Румынии без нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Плоешти. Об этом сообщил портал hotnews.ro со ссылкой на источники.

По его данным, покупатели не проявляют интереса к НПЗ с устаревшими мощностями, требующими больших инвестиций. Другой причиной является то, что завод с 1998 года перерабатывает нефть марки Urals с высоким содержанием серы, что требовало установки дополнительного оборудования. Потенциальным покупателям, которые работают с нефтью других марок, это оборудование не нужно.

Интерес к приобретению сети АЗС, наоборот, высокий. Генеральный директор компании SOCAR Romania Рамин Алиев в интервью порталу заявил, что "в Румынии слишком мало заправочных станций" - 2,5 тысячи, что меньше, чем в соседней Болгарии, где их более 3 тыс., хотя ее население в три раза меньше. Источники портала называют американскую инвестиционную компанию Carlyle, а также компании Mol и Hellenic в числе возможных покупателей сети АЗС.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающую компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет американских санкций.

Как подчеркнул затем президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, который "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться".