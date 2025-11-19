Энергокомпании для строительства генерации в ДФО могут назначить в 2026 году

Все будет по регламенту, сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Энергетические компании могут быть назначены на строительство генерации на Дальнем Востоке в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко.

"Назначенцы позже будут. Уже в следующем году. Все будет по регламенту", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак отмечал, что на строительство генерации в регионе могут быть назначены "Русгидро" и "Сибирская генерирующая компания".

В августе "Системный оператор" сообщал, что конкурсный отбор по строительству новой генерации на Дальнем Востоке не состоялся из-за отсутствия заявок.