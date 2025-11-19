"Дочка" "Лукойла" в Финляндии Teboil намерена прекратить работу

Прием наличных для оплаты горючего был прекращен еще в конце октября

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Дочерняя компания российского "Лукойла" в Финляндии Teboil объявила о поэтапном прекращении деятельности.

"Компания готовится к завершению своей деятельности", - говорится в заявлении пресс-службы компании. Автозаправочные станции Teboil будут закрываться постепенно, по мере продажи имеющегося на них запаса топлива, подчеркивается в релизе. Сообщается, что прием наличных для оплаты горючего был прекращен еще в конце октября.

Teboil была основана в 1934 году. В 2005 году "Лукойл" стал владельцем компании.

В октябре США и Великобритания включили российскую "Лукойл" в свои санкционные списки. После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении него намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. 6 ноября Gunvor после заявления Минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла".