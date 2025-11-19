Xiaomi зафиксировала рекордную чистую прибыль в III квартале

Она составила $1,59 млрд

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Китайская технологическая корпорация Xiaomi в III квартале 2025 года зафиксировала рекордную скорректированную чистую прибыль в размере 11,3 млрд юаней ($1,59 млрд), что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Квартальная выручка достигла 113,1 млрд юаней ($15,9 млрд), увеличившись на 22,3% в годовом исчислении, следует из данных корпорации, распространенных на Гонконгской бирже.

Выручка от инновационных направлений бизнеса, включая электромобили и искусственный интеллект, достигла рекордных 29 млрд юаней ($4,08 млрд), увеличившись на 199,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В III квартале Xiaomi Auto поставила на рынок почти 109 тыс. электромобилей. Выручка автоподразделения за указанный период утроилась до 28,3 млрд юаней ($3,98 млрд).

Xiaomi основана в 2010 году в Пекине. С 2018 года ее акции торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Изначально компания производила смартфоны и различную бытовую электронику. В конце марта 2024 года Xiaomi представила свой первый электромобиль.