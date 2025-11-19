Заседание по иску Минфина к двум дорожным фирмам состоится 17 декабря

Предварительное судебное заседание прошло 19 ноября

МУРМАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Основное заседание Арбитражного суда Мурманской области по исковому заявлению на 999 млн рублей от Минфина РФ к двум компаниям, имеющим отношение к ремонту дорог, состоится 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд назначил рассмотрение основного судебного заседания на 17 декабря 2025 года", - сказал собеседник агентства.

В суде добавили, что 19 ноября состоялось предварительное судебное заседание, в ходе которого представители ООО "Аквариум" сообщили о поставке дорожной техники в рамках оспариваемого договора, однако указали, что мотивированный отзыв и документы, подтверждающие доводы, изложенные в отзыве, будут представлены позднее.

Министерство финансов РФ в лице прокуратуры Мурманской области требует взыскать 999 млн рублей и признать фиктивными договоры поставок дорожной техники. Ответчиками выступают ООО "Аквариум", "Азия транс трэвл", Шанкоян Оганес Саркисович, Татевосян Генри Ашотович, Яцишин Владимир Дмитриевич. Суд уже наложил арест на все имущество и счета ответчиков, включая доли в уставном капитале юридических лиц и акциях.

Третьими лицами к участию в деле привлечены управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области, Минюст РФ, Минюст Кыргызской Республики, Центробанк РФ, ВТБ, межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО.

По данным из открытых источников, компания "Азия транс трэвл" зарегистрирована в Бишкеке (Киргизия). "Аквариум" - одно из крупнейших предприятий Мурманской области по ремонту дорог.