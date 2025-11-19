Лихачев: строительство АЭС "Эд-Дабаа" ведется в соответствии с графиком

В строительстве АЭС заняты 25 тыс. человек, рассказал глава Росатома

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. АЭС "Эд-Дабаа" строится в соответствии с графиком, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Работы по строительству всех четырех энергоблоков [АЭС "Эд-Дабаа"] идут полным ходом в соответствии с графиком", - сказал Лихачев, выступая на церемонии установки корпуса реактора первого блока АЭС "Эд-Дабаа" в проектное положение.

"Всего на площадке задействованы более 25 тыс. человек. Большинство из которых - более 17 тыс. - граждане Египта. Продолжается подготовка специалистов для работы на АЭС "Эд-Дабаа". После ее ввода в эксплуатацию на ней будут работать более 1 700 человек, подготовленных Технической академией Росатома", - сказал Лихачев.

Возведение станции не было бы возможно без пристального внимания президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, отметил Лихачев.

"Без сомнения, сооружение первой атомной электростанции в Египте не было бы возможным без всесторонней фундаментальной поддержки со стороны руководства наших стран. Разрешите выразить благодарность, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин президент Абдель Фаттах ас-Сиси за постоянное внимание к этому крупнейшему проекту российско-египетского сотрудничества", - сказал глава Росатома.