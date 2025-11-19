Назначен новый генеральный директор "АГР холдинга"

Андрей Карагин сменил на этой должности Алексея Калицева

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Новым генеральным директором "АГР холдинга" назначен Андрей Карагин, на этой должности он сменил Алексея Калицева, сообщила пресс-служба компании.

"Андрей Карагин назначен на должность генерального директора "АГР холдинга". Алексей Калицев передает ему операционное руководство компанией, сосредотачиваясь на развитии новых проектов", - сказано в сообщении.

Карагин имеет 20-летний опыт в автомобилестроении, в том числе в международных компаниях и совместных предприятиях в России и за рубежом. Он также занимал должность вице-президента по производству автомобилей в компании "Автоваз", а в 2024 году перешел в "АГР холдинг" на позицию генерального директора завода по производству автомобилей в Калуге.

"Андрей обладает уникальным сочетанием глубокого производственного понимания и сильных управленческих компетенций. Его опыт запуска и развития производственных площадок станет серьезным преимуществом для дальнейшего роста "АГР холдинга". Его компетенции полностью соответствуют амбициям компании по дальнейшему развитию и укреплению промышленного фундамента", - отметил Калицев, слова которого приводит пресс-служба "АГР холдинга".

О компании

Компания AGR Automotive Group (ООО "АГР") специализируется на производстве и продажах автомобилей, запасных частей и организацией сервисного обслуживания в РФ.

В активы группы компаний входят заводы по производству автомобилей и двигателей в Калуге (технопарк "Грабцево"), два завода по производству автомобилей в Санкт-Петербурге (промышленные зоны "Каменка" и "Шушары") и склад запасных частей и аксессуаров в Чехове.