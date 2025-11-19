Путин: cооружение АЭС в Египте идет успешно

По словам президента РФ, выработка энергии скоро начнется

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА/КАИР, 19 ноября. /ТАСС/. Возведение при российском участии АЭС "Эд-Дабаа" в Египте вышло на ключевой этап, после которого в обозримом будущем начнется выработка электроэнергии. Это отметил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии установки корпуса реактора АЭС.

"Сердечно приветствую всех участников торжественной церемонии", - обратился российский лидер по видеосвязи к собравшимся.

"Возведение при российском участии первой в Египте АЭС продвигается успешно. По сути, мы переходим на ключевой этап технологического оснащения станции, и уже в обозримом будущем она сможет начать выработку электроэнергии, востребованной для удовлетворения нужд растущей египетской экономики", - подчеркнул Путин.