Гросси заявил о необходимости найти решение задачи охлаждения воды на ЗАЭС
10:46
обновлено 10:56
ВЕНА, 19 ноября. /ТАСС/. Вопрос охлаждения воды на Запорожской АЭС в долгосрочной перспективе остается актуальным и требует поиска соответствующего решения. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на очередной сессии Совета управляющих этой организации.
"Высшую степень важности имеет задача предотвращения ядерного инцидента на ЗАЭС. Пока что, даже с учетом нахождения всех шести реакторов в режиме холодного останова, требуется найти долгосрочное решение охлаждения воды, используемой на станции", - сказал он.